Guasto alla linea ferroviaria tra Pietra e Loano, treni in ritardo

Loano/Pietra Ligure. Pomeriggio di disagi per pendolari e viaggiatori sulla linea Ventimiglia-Genova per alcuni ritardi provocati da un problema tecnico. Secondo quanto appreso da Trenitalia, la circolazione ferroviaria è stata rallentata a causa di un guasto al sistema di distanziamento fra Pietra Ligure e Loano.

Immediata la segnalazione con l’arrivo sul posto dei tecnici di Rfi, che sono intervenuti ed hanno ripristinato il guasto in circa mezz’ora. Alle 15.40 è ripresa la normale circolazione.

Coinvolti, con rallentamenti di circa mezz’ora per un treno Thello, 50 minuti di ritardo per un convoglio di pellegrini diretti a Lourdes e fino ad un’ora per sette treni regionali in transito in quella fascia oraria.

Stando a quanto riferito ora è tutto regolare e non si registrano altri treni in ritardo.