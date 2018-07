Albenga. Si è conclusa la prima edizione del “Paleovalneva” tenutasi ad Erli nella giornata di sabato 28 luglio.

Grande successo hanno avuto le visite allo scavo archeologico di importanza internazionale dell’Arma Veirana e alle bellezze della vallata organizzate dai ragazzi del Gruppo Fai Giovani Albenga-Alassio.

Un gran numero di persone, tra cui molti bambini, hanno avuto il piacere di vivere una giornata nella natura alla scoperta dell’uomo preistorico. I due trekking organizzati dal Gruppo Fai Giovani si sono svolti lungo la Via del Sale, importante collegamento tra Piemonte e Liguria durante il medioevo e non solo. Tante sono state le attività per i più piccoli che nel pomeriggio hanno dato sfogo alla loro creatività in bellissimi laboratori di archeologia sperimentale.

Il Gruppo Fai Giovani Albenga-Alassio ci tiene a ringraziare “tutti coloro che sono venuti ed in particolare chi ha reso possibile l’evento. Si ringraziano enormemente il professor Fabio Negrino dell’università degli studi di Genova, la Proloco di Erli e tutto il team di archeologi che hanno dedicato, per rendere possibile l’evento, il loro tempo al Fai. Un ringraziamento speciale da parte della delegazione Albenga-Alassio va a tutti i volontari che hanno partecipato alla giornata”.