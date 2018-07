Grande successo per il Carnevalöa Summer Edition. E continuano le selezioni di Miss Riviera delle Palme

Loano. Non ce l’ha fatta la pioggia a smorzare l’entusiamo per il Carnevalöa Summer Edition, la grande festa di carnevale organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune svoltasi sabato sera a Loano.

La leggera pioggia che ha accompagnato la serata ha creato qualche piccolo problema al montaggio dei carri (che lasciano la sede dell’associazione smontati per essere poi riassemblati, tramite una gru, in Campo Cadorna, punto di partenza della sfilata) ma nonostante ciò, grazie anche e soprattutto all’impegno dei 150 volontari che ogni anno contribuiscono alla buona riuscita del carnevale e alla costruzione dei carri, tutto è andato per il meglio.

La manifestazione ha visto la partecipazione di un gran numero di gruppi in costume e come al solito la sfilata si è trasformata in una grande festa che ha coinvolto l’intera città: “Ringrazio il Comune di Loano, la polizia municipale, la croce rossa, la protezione civile, la proloco di Aquila d’Arroscia, i radioamatori e le forze dell’ordine che ci hanno permesso il regolare svolgimento del nostro carnevale estivo”, commenta il presidente Agostino Delfino.

Ma Vecchia Loano non è solo Carnevalöa: sono tanti, infatti, gli eventi promossi dall’associazione per far divertire loanesi e turisti. Uno di questi è Miss Riviera delle Palme, l’ormai consueto concorso di bellezza che, novità di quest’anno, selezionerà anche la ragazza che il prossimo anno vestirà i panni della Principessa Doria del Castello nelle sfilate del Carnevalöa.

La prima selezione si è tenuta lo scorso 18 luglio al Bar Rino di Loano: a passare “il turno” sono state Airin Coccoda Reggio, Aram Gueye Del Balzo, Elena Parizzi. La prossima selezione si terrà il 2 agosto alle 21.30 ai Bagni Medusa.

“Tutte le ragazze tra i 16 ed i 26 anni che volesse partecipare – spiegano da Vecchia Loano – possono contattarci tramite la pagina Facebook di Miss Riviera delle Palme o possono recarsi direttamente ai Bagni Medusa entro il 1^ agosto”.

Altra novità: la gelateria Cremglassè di piazza Massena ha dedicato a Miss Riviera delle Palme un gusto “ai petali di rosa”.