Golf, ad Albisola il Trofeo Lions Club Priamar

Albisola Superiore. Sabato 28 luglio, presso il Golf Club Albisola, avrà luogo il 1° Trofeo Lions Club Priamar Savona, sponsorizzato da Infineun, Vecchia Savona e Ceramiche Fresia.

L’incasso sarà devoluto all’associazione autismo di Savona Guardami negli Occhi onlus.

Anche in questa occasione, il piacere di stare insieme e di fare sport avranno come finalità anche il far del bene ai meno fortunati, nel pieno spirito del lionismo.

La partenza avrà luogo alle ore 10,15 e la competizione si terrà sulle 18 buche Stableford. Saranno tre le categorie. Al termine delle diciotto buche si terrà una gara di putting green.

La quota di iscrizione è di 20 euro per i soci, 10 euro per i soci juniores, 45 euro per gli ospiti, 28 euro per gli ospiti juniore.

Alla fine della giornata avranno luogo la premiazione ed un buffet.

Dalle ore 14 ci sarà un’iniziativa: la possibilità di perfezionare il proprio swing con Lorenzo Scala.