Golden Beach di Albisola chiuso per 5 giorni: provvedimento del Questore

Albisola Superiore. Provvedimento di chiusura per cinque giorni nei confronti della discoteca Golden Beach di Albisola: la misura è stata emessa dal Questore di Savona a seguito di alcuni episodi violenti avvenuti nell’area del locale, con l’intervento delle forze dell’ordine. A seguito delle segnalazioni è arrivato il provvedimento, che è stato notificato nella giornata di ieri, con la discoteca che resterà chiuso al pubblico nella consueta serata del venerdì sera.

Secondo la misura adottata è stata sospesa la licenza per intrattenimento musicale e danzante, secondo l’artt 100 riguardante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: negli ultimi due mesi, infatti, in corrispondenza dell’apertura estiva del locale, non sono mancate risse e scazzottate all’interno del locale, oltre a numerose lamentele pervenute al Comando carabinieri di Albisola da parte di alcuni cittadini abitanti nelle zone limitrofe alla discoteca, i quali hanno denunciato schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e danneggiamenti all’arredo urbano e ai veicoli in sosta, in particolare dopo l’orario di chiusura, intorno alle ore 4:00.

Interpellati da IVG.it in merito alla vicenda, la società che gestisce la discoteca Golden Beach sottolinea la piena collaborazione con le forze dell’ordine, sia per il controllo interno del locale, dove viene impiegato personale di vigilanza specializzato, sia per il controllo esterno, anche con l’impiego di ulteriore personale per il controllo durante il deflusso dei clienti.

“E’ la prima volta, in 22 anni di attività, che riceviamo un provvedimento di questo genere e ci dispiace in quanto Golden Beach è la discoteca più frequentata della Liguria e il nostro impegno è sempre stato quello di assicurare divertimento, spettacolo e servizi di alta qualità”.

“Assicuriamo, comunque, che sabato 28 luglio, Golden Beach resterà regolarmente aperto dalle 21,30 per la consueta cena sulla spiaggia” afferma la società.