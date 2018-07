Gli anni ’80 in cucina al Pernambucco

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Il Pernambucco, storico ristorante gourmet di viale Italia ad Albenga, da qualche settimana ripropone, con successo, i Lunedì in Giardino, cene a base di musica e piatti della tradizione ligure, magistralmente preparati dalla chef Nicoletta Pellegrinetti, coadiuvata in cucina dalla suocera, la chef Ivana, per anni alla guida del ristorante (sin da quando si chiamava Minisport) e abbinati a bollicine e ottimi vini liguri del marito, giovane e preparato patron dell’Azienda Massimo Alessandri di Ranzo.

Il 30 luglio la rassegna dei Lunedì in Giardino sarà dedicata ad una serata ispirata agli Anni ‘70 e ‘80. Spiega la vulcanica Nicoletta: “Come musica di sottofondo avremo un dj set di Fabietto dj, uno dei nomi storici della dance di quegli anni, ma ancora oggi capace di emozionare con le sue scalette musicali”.

La serata si aprirà con aperitivi tipici di quegli anni, Gin Fizz e Skiwasser, mentre la proposta gastronomica sarà ispirata alla cucina degli Anni ‘80, piatti naturalmente rivisitati e interpretati dalla fantasia della chef. I vini, per fortuna dei partecipanti, saranno quelli di oggi, Pigato, Vermentino, Rossese e Granaccia di Massimo Alessandri. Gradito, anche se non obbligatorio, l’abito a tema. Il costo della serata, tutto incluso, sarà di 50 euro. Info e prenotazioni allo 018253458.

