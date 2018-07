A giudizio per “assenteismo” dal lavoro: cadono le accuse per ex dipendente di Ata

Savona. Truffa aggravata, falso e minaccia per costringere a commettere un reato. Erano questi i reati contestati ad un ex dipendente di Ata Spa, Felicino Vaniglia (molto noto nel mondo sportivo per il suo attuale ruolo di responsabile regionale del settore calcio amatoriale e giovanile Libertas e perché in passato è stato anche selezionatore per la Figc) che questa mattina è stato prosciolto da tutte le accuse a suo carico in tribunale a Savona.

Vaniglia era finito a giudizio per una vicenda risalente al 2013 quando era stato licenziato dall’azienda multiservizi savonese con l’accusa di essersi assentato in diverse occasioni dall’ufficio in orario di servizio per dedicarsi ad attività extra-lavorative. Contestazioni che oggi sono cadute davanti al giudice Emilio Fois che ha pronunciato una sentenza di non doversi procedere per remissione di querela per la truffa aggravata (Ata, infatti, nel frattempo ha ritirato la denuncia nei confronti dell’ex dipendente) e di assoluzione per le altre due accuse perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per il presunto falso (relativo ad una scrittura privata) e perché il fatto non sussiste in relazione alle presunte minacce (era stato ipotizzato dal pm che avesse fatto pressioni ad un collega perché testimoniasse a suo favore).

Secondo l’accusa, Vaniglia tra il 2012 e il 2013, in una sessantina di occasioni (era stato monitorato per circa tre mesi dagli inquirenti, ma anche da un investigatore privato incaricato dall’azienda), avrebbe regolarmente timbrato il cartellino per poi assentarsi per periodi più o meno lunghi – si contestavano allontanamenti di 20 minuti, ma anche di 5 ore – dall’ufficio. Anche sulla base degli accertamenti interni all’azienda, la Procura aveva concluso che il dipendente, in orario di lavoro, lasciava l’ufficio per dedicarsi ad attività “extra” ed in particolare alla sua grande passione, il calcio.

Accuse che l’ex dipendente di Ata ha sempre respinto con decisione sostenendo che fossero infondate come ha ribadito anche il suo legale, l’avvocato Franco Aglietto, secondo cui quando Vaniglia usciva dall’ufficio lo faceva esclusivamente per esigenze di servizio e per svolgere attività autorizzate dalla società. “Nella mansione del mio assistito, che peraltro ha un curriculum assolutamente cristallino, era previsto che uscisse dall’ufficio e questo aspetto è chiaramente emerso durante il dibattimento” ha precisato il legale. Il difensore, nella sua discussione, ha sottolineato anche come non siano mai emerse prove che, nei periodi di assenza dal lavoro, Vaniglia si stesse occupando di questioni private o fosse sui campi da calcio. “Adesso aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, che saranno depositate in 90 giorni, per valutare se fare appello per ottenere l’assoluzione nel merito anche dalla contestazione di truffa” conclude l’avvocato Aglietto.

“Contro di me è stata strumentalmente scatenata una vera e propria macchina del fango senza scrupoli. Con l’assoluzione odierna posso finalmente urlare ai sette cieli che giustizia è stata fatta. Ho sofferto in silenzio, ho lottato come nel mio carattere da sportivo, ma alla fine ha vinto la verità. Non ho ancora avuto il tempo di festeggiare la sentenza che dichiara la mia totale innocenza, ma sicuramente lo farò, insieme alla mia famiglia e ai miei tantissimi fedeli amici. Sono loro ad essermi stati accanto, a non avermi mai lasciato solo e ad aver vissuto vicino a me questa vicenda, trasformatasi nel mio peggiore incubo, in un calvario” il commento di Felicino Vaniglia dopo la sentenza.

“Mi sono sentito giudicato colpevole ancora prima di arrivare ad un regolare processo. Sono stati sei anni difficili. Sono certo che altre persone, in una situazione simile, subendo una pressione psicologica del genere sarebbero finite malissimo. Non è facile vivere così tanto tempo con un macigno talmente pesante sulle spalle in una realtà dove ci si conosce tutti, da sempre. Ora mi regalo la riacquistata serenità dedicando la mia rivincita morale ad un ragazzo di diciannove anni, Marco, che sta cercando di aggrapparsi ad una speranza.Poi penserò a togliermi alcuni sassolini dalle scarpe. Quelli che hanno remato contro di me, a partire da chi ha fatto cominciare tutto questo film depositando degli esposti infondati, mi ritroveranno sulla loro strada. Ringrazio il mio avvocato Franco Aglietto che ha sempre creduto in me conoscendo la mia storia, il mio percorso, i miei valori, la mia onestà. La salita si è rivelata tanto aspra e dura da togliere le forze, ma arrivato in cima il panorama che si è aperto dinanzi ai miei occhi è stato a dir poco fantastico : l’incontro con me stesso, con le mie mani pulite” conclude Vaniglia.