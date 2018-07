Alassio. Proseguono a ritmo serrato i controlli del territorio alassino. Questa mattina, su input diretto del neo questore di Savona Giannina Roatta, gli uomini del commissariato alassino guidati dal dirigente pro tempore Angelo Tomao hanno messo in atto un nuovo pattuglione.

Al contrario dei tre weekend precedenti, quando i controlli si erano concentrati davanti alla stazione ferroviaria, quest’oggi è toccato all’imbocco dell’aurelia bis.

di 10 Galleria fotografica Controlli della polizia ad Alassio









A essere fermate, decine di moto, auto e pullman provenienti da Albenga e dirette sul territorio alassino. Quattro gli equipaggi, in auto in borghese e non e in sella alle moto, per un totale di 10 uomini.

Controlli volti in particolare al contrasto dei reati contro il patrimonio, ma anche a verificare la possibile presenza di arnesi da scasso o di oggi sospetti, oltre al consueto controllo di documenti e autorizzazioni.

I controlli saranno messi in atto, e ulteriormente implementati, anche nelle prossime settimane.