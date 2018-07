Savona. La notte bianca savonese del 12 luglio, animata in giro per la città da musica dal vivo, ha visto via Manzoni riempirsi di pubblico per gli esperimenti portati in piazza dai ragazzi dell’Associazione Giovani per la Scienza.

Più di trenta giovani soci hanno esposto molti dei loro esperimenti lungo tutta la via, e un folto pubblico di adulti, ragazzi, famiglie e bambini si è soffermato ed interessato per osservare il lavoro fatto dai ragazzi, cercando di capire diversi concetti scientifici, anche molto difficili.

“Le esperienze trattavano varie branche della scienza: dalla meccanica all’elettromagnetismo, all’ottica, dalla fisica atomica all’informatica. Tutti gli esperimenti sono stati progettati e realizzati dai giovani soci presso i loro laboratori al Campus universitario di Savona e sono stati resi luminosi attraverso l’uso di luci, neon e Led” spiegano dall’associazione Giovani per la scienza.

“Il risultato è stato un ampio successo: dall’inizio dell’evento sino alla mezzanotte i giovani hanno spiegato i loro lavori, per l’occasione particolarmente luminosi e ‘illuminanti’, ad un ampio numero di persone, che sono accorse in massa per la piacevole serata cittadina e che si sono fermati incantati dalla passione e, a dir loro, dalla preparazione scientifica dei ragazzi. Si è visto come il pubblico si interessa e si appassiona alla scienza, soprattutto quando può interagire con l’esperimento” concludono dall’associazione.