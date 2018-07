Borgio Verezzi. Si chiama “Grotte di Notte” ed è il progetto che, da questa sera e per tutti i mercoledì di luglio e agosto, permetterà di visitare le grotte turistiche di Borgio Verezzi anche alla sera, alle 21. Un’iniziativa pernsata in ottica di fare sistema tra le imprese turistiche del territorio come spiega il presidente della cooperativa sociale Arcadia, che ha in gestione le Grotte di Borgio Verezzi in collaborazione con il Comune, Aldo Genesio: “Abbiamo pensato che fosse la soluzione ideale per consentire al turista che soggiorna nella nostra splendida Riviera di potersi godere la giornata al mare, ma di non rinunciare alla visita di questa affascinante attrazione della natura”.

“Nella giornate di sole possiamo capire che per chi si sta godendo la vacanza sotto l’ombrellone sia difficile allontanarsi dalla spiaggia. Per questo abbiamo pensato a queste visite notturne che consentono, dopo la giornata di mare, di visitare lo stesso le nostre grotte” aggiunge Genesio che, proprio nell’ottica di lavorare in maniera sinergica nel settore turistico, spiega: “Abbiamo anche stipulato una convenzione con l’associazione balneari di Borgio Verezzi che prevede uno sconto di 2 euro sul prezzo di ingresso intero per i clienti che provengono dalle strutture balneari convenzionate. Così facendo questa iniziativa va ad integrarsi ed a diversificare l’offerta turistica che la nostra Riviera offre ai nostri ospiti”.

“Il progetto ‘Grotte di notte’ rientra nel percorso di valorizzazione, di promozione e di conoscenza dell’esistenza delle Grotte di Borgio Verezzi intrapreso dalla Cooperativa Sociale Arcadia come indicato nel progetto di gestione” conclude Aldo Genesio.