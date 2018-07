Giornata di pulizia dei boschi a Calizzano: raccolti 12 quintali di rifiuti

Calizzano. Circa 12 quintali di rifiuti sono stati raccolti nei boschi di Calizzano nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il Bosco”, che si è svolta nella giornata di oggi e che ha visto impegnati nelle attività di pulizia una trentina di persone, membri del Consorzio, il sindaco Pierangelo Olivieri, bambini e anche sette migranti ospiti della struttura di accoglienza calizzanese.

Il Consorzio per la tutela dei prodotti del sottobosco ha organizzato una giornata dedicata proprio alla pulizia e alla salvaguardia del patrimonio boschivo: “Prima Giornata di Ringraziamento del Bosco” è stato il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune.

“E’ stato davvero trovato di tutto e di più… – racconta il primo cittadino -, il che deve far riflettere sull’importanza di queste iniziative e della tutela dei nostri boschi, patrimonio per la nostra comunità”. Recuperato materiale plastico ma non solo, strutture in legno e altri generi di rifiuti abbandonati, “mini discariche” nel bosco…ricchezza naturale, economica e turistica per tutta la vallata.

“E’ importante riuscire ad ampliare a strutturare questo genere di iniziative, con il Consorzio e con il sostegno dell’amministrazione comunale che sarà sempre in prima linea per la salvaguardia e la valorizzazione dei nostri boschi” conclude Olivieri.