Ginnastica Libera in evidenza in terra francese

Spotorno. Terminata l’ultima trasferta estiva per le ragazze del Golfo dell’Isola al campionato internazionale di La Colle-sur-Loup, in Francia.

Per la categoria C, partiamo dalla più piccola, Arianna Cioè, che conquista il primo posto nell’anno 2010 con un esercizio a corpo libero. Continuando abbiamo un primo e secondo posto nella categoria 2007 rispettivamente per Emma Ganduglia e Giada Ferraro alla palla.

Tutto d’un fiato il terzo posto al cerchio per Sofia La Scala nell’anno 2004. Per finire due secondi posti, alla fune per Giulia Ricco e alla palla per Ilaria Prestia. In gara nella categoria B Matilde Cantini, anno 2004, si aggiudica il quarto posto e, non contenta, il premio Miss Open Azur.

Per l’anno 2006, primo posto per Marilù Rota con cerchio e clavette, secondo per Giada Nieuwenhuizen con cerchio e palla e terzo posto per Sindi Domi sempre con cerchio e palla.

Il prossimo appuntamento per la Ginnastica Libera sarà dal 9 al 14 luglio nella palestra Sbravati di Spotorno con il Summer Camp.