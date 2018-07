Gilda Pirrè nuovo dirigente del commissariato di Alassio: “Grande responsabilità, pronta a dare il massimo”

Alassio. Si è tenuta questa mattina, presso la questura di Savona, la presentazione di Gilda Pirrè, vice questore della Polizia di Stato che a partire dai prossimi giorni andrà a dirigere il commissariato di Alassio. Prende il posto del vice questore Raffaele Mascia, che dopo 25 anni in Liguria e 5 ad Alassio ha lasciato la Città del Muretto per continuare sua attività alla guida del commissariato di Cassino, in provincia di Frosinone (Lazio).

Dopo una fase “di passaggio” in cui a dirigere il commissariato è stato il dirigente pro-tempore Angelo Tomao, sarà dunque la 54enne Gilda Pirrè a prendere in mano le redini del commissariato alassino.

Presentandola alla stampa, il questore Giannina Roatta ha dichiarato: “Gilda Pirrè ha una notevole esperienza in vari uffici operativi, amministrativi e tecnico-logistici. Ha lavorato a Catania ma conosce la città di Savona e la provincia per avervi operato a lungo. Ora approfondirà la conoscenza di Alassio e delle varie tematiche che la riguardano tramite il confronto con le istituzioni e la stessa città”.

“Per me è un onore ricoprire un incarico di così grande prestigio, che proprio per questo comporta importanti responsabilità – ha detto invece il nuovo dirigente del commissariato alassino – Alassio è una città bellissima che ho sempre amato, dove sono andata anche in vacanza, perciò merita tanto impegno e tanto amore. Ogni giorno ci sono uomini e donne che si impegnano affinché regni la legalità: dal canto mio, io metterò a disposizione l’esperienza che ho maturato sul campo a Savona e a Catania. Sono consapevole del fatto che ci vorrà un impegno pazzesco ma sono piena di energia. Non deluderò nessuno di coloro i quali hanno riposto fiducia e aspettative in me.

Siciliana di origini, Pirrè era vice dirigente della sezione amministrativa. Per ben 15 anni ha lavorato a Savona, dove ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio (per un lungo periodo ha diretto anche le volanti).