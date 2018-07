Genova, il regista premio Oscar Gabriele Salvatores protagonista del Cine&Comic Fest

Genova. Protagonista della giornata di venerdì 6 luglio a Cine&Comic Fest sarà Gabriele Salvatores. Ospite d’onore della manifestazione, il regista premio Oscar per “Mediterraneo” incontrerà il pubblico in piazza delle Feste alle ore 19 per ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera.

Nello spirito di Cine&Comic Fest racconterà il suo rapporto con i cinecomic sia come autore sia come spettatore, soffermandosi in particolare sul progetto crossmediale de “Il ragazzo invisibile – seconda generazione”, che ha avuto il merito di riportare al cinema la figura del supereroe italiano e per il quale ha appena ricevuto il Nastro ArgentoVivo Cinema&Ragazzi. Nel corso dell’incontro farà da contrappunto alla narrazione una serie di immagini fotografiche o tratte dai suoi lavori (film, backstage, etc.).

La serata prosegue alle ore 21 a The Space Cinema con l’anteprima italiana di “12 Soldiers” di Nicolai Fuglsig. Interpretato da Chris Hemsworth (il protagonista di “Thor”), dal candidato agli Oscar Michael Shannon (“Animali notturni”, “La forma dell’acqua”) e ispirato all’omonimo libro di Doug Stanton, il film racconta la missione di un’unità speciale inviata in Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001.

Un manipolo di 12 uomini dovrà affrontare 50mila talebani combattendo contro carri armati e lanciarazzi in un territorio controllato dai fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: vincere. Nell’inferno di una terra straniera e ostile una battaglia epica e spettacolare porterà Mitch (Chris Hemsworth) e i suoi uomini a cambiare la storia. Un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group. Il film sarà nelle sale dall’11 luglio, distribuito da 01 Distribution.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le novità e il backstage il sito di riferimento è www.portoantico.it. Sono sempre attivissimi i social network Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Spotify, sempre con l’hashtag ufficiale #EstateSpettacolo18.

ESTATESPETTACOLO #ALZAILVOLUME

Per la prima volta nelle serate di Genova Porto Antico EstateSpettacolo una squadra composta da 11 ragazzi tra i 18 e i 25 anni saranno presenti per raccontare sui social, a modo loro, il programma di concerti e spettacoli nelle diverse location della rassegna. Un nuovo punto di vista e un nuovo linguaggio per raccontare le emozioni di un’estate piena di divertimento.

CON ESTATESPETTACOLO A VAN GOGH ALIVE

Quest’anno, presentando il biglietto di uno degli eventi in programma all’Arena del Mare, in piazza delle Feste o all’Isola delle Chiatte, si potrà accedere alla mostra interattiva “Van Gogh Alive” con uno sconto di € 3 sul prezzo del biglietto intero. “Van Gogh Alive” è la mostra multimediale più visitata al mondo in cui i capolavori senza tempo di uno degli artisti più amati sono proiettati a 360° per una vera esperienza immersiva.