Gattini senza mamma, Il Granaio dona 50 kg di latte in polvere all’Enpa

Savona. Tra i 550 gatti bisognosi di cure che i volontari della Protezione Animali savonese raccolgono ogni anno in provincia, ci sono circa 200 gattini di pochi giorni o settimane che necessitano, quando non si trova una “mamma” gatta che li possa allattare assieme ai suoi, di essere svezzati artificialmente con latte in polvere, omogeneizzati e prodotti specifici.

Consapevole delle necessità dell’Enpa (che malgrado il nome di Ente Nazionale è un organismo privato che non ha mai avuto contributi statali), in questi giorni l’azienda “Il Granaio”, per iniziativa del rappresentante locale Marco Balli e della Trainer, ha voluto offrire gratuitamente 50 confezioni da un chilogrammo di latte in polvere Baby Milk, ideale per i gattini da allevare.

Il graditissimo dono è stato subito utilizzato dai volontari per gli ultimi gattini ricoverati, uno senza mamma ritrovato nel cofano di un’auto in via Cadorna a Savona ed una cucciolata di tre, cui è sparita da giorni la madre, recuperati in via Poggio dell’Orizzonte ad Albissola Marina.