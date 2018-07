Garlenda. Si è conclusa questa mattina, con il consueto show finale, la 35esima edizione del Meeting Internazionale di Fiat 500 Storiche a Garlenda: 881 partecipanti e 16 nazioni rappresentate per la festa dedicata alla bicilindrica simbolo del made in Italy.

“Un’esperienza che lascia il segno ed entra nel calendario personale dei cinquecentisti quale appuntamento irrinunciabile”, hanno affermato dal Fiat 500 Club Itali, organizzatore dell’evento.

Da venerdì 6 luglio ad oggi, domenica 8 luglio, i cinquini hanno riempito le strade di costa ed entroterra. Anzi, già da lunedì 2 luglio i bicilindrici hanno fatto udire il loro inconfondibile rumore nel ponente ligure, nell’ambito di “Aspettando il Meeting” – novità 2018 – un programma di escursioni, visite guidate a borghi suggestivi, aperitivi e cene con prodotti locali. Un modo per coniugare territorio e motorismo storico, festeggiando tra l’altro i 50 anni della popolarissima versione L e i 60 della rara Sport. Tra un omaggio all’Ungheria (nazione d’onore 2018) e un pensiero all’impegno del Fiat 500 Club Italia in campo solidale (come testimonial Unicef e sostenitore della Band degli Orsi del Gaslini) si sono succeduti momenti di divertimento e di approfondimento, riassunti nel grande show del sabato sera. Presente anche la Polizia Stradale, nell’ideale proseguimento della collaborazione sul tema della lotta ai comportamenti scorretti sulle strade che ogni maggio dà vita alla “Settimana dell’Educazione Stradale – Crescere Sicuri”.

Dodici i Comuni complessivamente toccati nel corso di questa settimana di vero Festival di Motori&Turismo: Alassio, Albenga, Laigueglia, Cosio d’Arroscia, Pieve di Teco, Vessalico, Castelvecchio, Castelbianco, Zuccarello, Ceriale, oltre naturalmente a Garlenda e Villanova d’Albenga, dove questa mattina si è svolta la parata all’Ippodromo dei Fiori, con tanto di brindisi di spumante servito dai sommelier della delegazione di Savona dell’A.I.S. Liguria.

Tra i momenti culturali, anche l’inaugurazione di “Una Tavolozza di 500”, collettiva di pittura con quadri provenienti da tutta Italia; ospite d’onore una scultura in alluminio dell’artista francese Stéphane Cipre. La mostra resterà visitabile sino al 29 settembre 2018 negli orari di apertura del Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa”.

La manifestazione si è svolta anche grazie alla presenza di prestigiosi sponsor quali Allianz, Bardahl, A2A, Rhibo, Asti Spumante Docg, Aquapark Le Caravelle.