Garlenda. Si è svolta ieri, mercoledi 4 luglio, presso il Golf Club Garlenda, la prima edizione del Golfers and Friends, gara non competitiva a coppie composte da giocatori golfisti accompagnati da amici non golfisti, che hanno potuto così calcare i green del campo di golf e provare le emozioni dei giocatori abituali.

L’organizzazione dell’evento, completamente gratuito, ideato e organizzato dal socio Riccardo Cellerino, è stata ottimamente coordinata dallo staff del Golf Club, ha avuto un grande successo ed è stata accolta con piacere dai partecipanti.

Alla fine dell’evento, dopo la premiazione con premi offerti da Noberasco, da Pangea e Luna Strass di Laigueglia, il Club ha offerto a tutti i partecipanti un ricco buffet. Sicuramente l’evento avrà continuità e sviluppo nei prossimi anni.