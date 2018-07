Garlenda. Questa mattina è stato inaugurato ufficialmente il 35^ Meeting Internazionale di Garlenda. Mille Fiat 500 storiche sono attese da ogni nazione d’Europa per un colorato festival che racconta la mitica auto in tutte le sue sfaccettature.

Il direttore del Meeting, Alessandro Scarpa, ha illustrato il fitto programma di eventi culturali, tecnici, folcloristici ed artistici. Sono inoltre intervenuti il senatore Paolo Ripamonti, il consigliere della Regione Liguria Angelo Vaccarezza e la vice presidente della Provincia di Savona Luana Isella.

di 13 Galleria fotografica Inaugurato il 35^ Meeting Internazionale Fiat 500 Storiche









di 15 Galleria fotografica Il meeting delle Fiat 500 fa tappa a Laigueglia









Sempre in mattina è stata anche inaugurata la mostra “Una Tavolozza di 500” e presentata al pubblico l’opera “Vacanze al Mare” del noto artista francese Stéphan Cipre: una 500 in alluminio lucidato del peso di 7 chili, figura pop molto amata dallo scultore che, tra le altre cose, ha anche prodotto la nota “GoToSky”, una 500, sempre in alluminio, a grandezza naturale, carica di colorati sci.

Tra coloro che hanno percorso più chilometri Roberto Ruzic e Fabrizio Burlini. Domenica sera erano a Stavangen in Norvegia: hanno preso il traghetto a Kristiansand e sono giunti in Danimarca. Lunedì, per riuscire ad arrivare in tempo, hanno fatto una tappa 864 km per raggiungere Berlino. Poi hanno guidato fino a Praga, Vienna e Trieste. Stamattina, dopo il cambio delle valige, sono partiti da Trieste e finalmente eccoli a Garlenda.