Gallinara X2 XTutti: primeggia Miss K Checkmate

Andora. Sabato 21 luglio si è svolta ad Andora l’ormai tradizionale edizione della regata velica d’altura Gallinara X2 XTutti “Memorial Rudy Barra”.

Erano iscritti equipaggi provenienti da tutta la riviera ligure. Puntualmente alle ore 12 il comitato di regata ha dato il via con vento di greco-levante ed un’intensità di 20 nodi. Regata molto veloce alle prime virate per doppiare capo Mele.

Dopo appena un’oretta si presentava al giro dell’isola Gallinara l’imbarcazione Miss K Checkmate con al timone l’armatore Marco Babando, seguito a breve distanza da altre cinque imbarcazioni: Coyote, Alalia, White Ice, Magia e Grizzly Too. Dopo circa due ore di regata il vento ruotava da scirocco e scemava fino a 5/6 nodi che non ha compromesso la regata per metà flotta mentre le barche piccole hanno sofferto il calo di vento ed alcune di esse alle ore 18 hanno desistito a finire la prova.

Ha vinto in tempo reale, che comunque equivale al tempo compensato, l’imbarcazione Miss K Checkmate seguito da Coyote, Alalia, White Ice e Magia; invece Grizzly Too si classifica primo e unico arrivato per la categoria X2.

Alla sera, come è consuetudine, grande cena organizzata magistralmente da soci e collaboratori del Circolo Nautico Andora “movimentata” dalla forte tromba d’aria che si è abbattuta sul golfo di Andora. Comunque grande soddisfazione per tutti.

Prossimo impegno: sabato 11 agosto con la Regata di Mezz’Estate riservata a tutte le derive nonché ranking list per i 2.4 mR.