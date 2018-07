Furto di 8 cellulari a Finale, 36enne processato: per lui obbligo di firma a Torino

Finale Ligure. E’ stato processato per direttissima questa mattina Giacomo Casamassima, il trentaseienne di Torino arrestato sabato a Finale Ligure, nella spiaggia libera in zona lungomare Migliorini, con l’accusa di aver rubato otto telefoni cellulari ad altrettanti bagnanti.

Davanti al giudice, l’uomo ha ammesso di aver portato via alcuni zaini ed i telefoni che contenevano. Il suo arresto è stato convalidato e gli è stato imposto l’obbligo di firma quotidiano a Torino.

Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale il processo è stato rinviato al prossimo 12 ottobre.

Ad arrestare Casamassima erano stati i carabinieri della stazione di Finale Ligure che, allertati della presenza sospetta in spiaggi, lo avevano poi intercettato con un borsone contenente tutti i cellulari rubati ed anche circa 200 euro in contanti. Per lui a quel punto erano scattate le manette.