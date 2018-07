Savona. Fulvio Florean e Alessandro Re su Skoda Fabia R5 HK Racing sono pronti al via del Rally internazionale del Casentino, in provincia di Arezzo. Una gara che si preannuncia già determinante per il prosieguo del campionato, che vede l’equipaggio comasco-savonese al momento in seconda posizione.

Manifestazione dai grandi numeri con addirittura numerosi piloti stranieri arrivati in Toscana per prendere importanti punti europei; trenta equipaggi di dieci nazioni diverse.

L’evento ha preso il via oggi con le consuete verifiche tecniche e sportive; i test delle vetture grazie ai quali sono iniziati ad uscire i primi tempi cronometrati e poi lo start ufficiale con la prova spettacolo di Bibbiena che come ogni anno richiama sempre un folto pubblico.

Domani, sabato 7 luglio, giornata lunghissima con dieci prove speciali con la conclusiva “Talla” in notturna che con i suoi oltre 36 chilometri ha spesso stravolto la classifica della gara aretina.

Nelle foto (Photobriano): Re e Florean durante lo shakedown odierno.