Flag football: Carola Bianchelli convocata in Nazionale

Savona. Buone notizie per i Pirates. L’atleta Carola Bianchelli, classe 2004, è stata convocata per il torneo internazionale di flag football in programma a Vedano Olona dal 7 al 9 settembre.

Bianchelli aveva già partecipato a dei collegiali in cui aveva fatto buona impressione all’head coach della Nazionale Under 15, Mauro Mondin, per le sue doti tecniche ed atletiche e, vedendola anche in campionato continuare con degli ottimi risultati, ha dato il suo parere positivo per la convocazione.

Il torneo Seven Lakes vedrà la partecipazione di numerose rappresentative provenienti da Francia, Olanda, Repubblica Ceca e Polonia ed ormai è diventato un appuntamento fisso nel panorama europeo del flag football junior. Grande soddisfazione nella dirigenza savonese, a riprova dell’ottimo lavoro del settore giovanile.

Nico Amoroso, responsabile del settore giovanile Pirates, commenta: “Carola se la merita tutta questa convocazione. Oltre ad essere un’ottima atleta è una ragazza molto determinata e con ampi margini di miglioramento. Sono contento per lei ma soprattutto per i suoi compagni di team e per i suoi allenatori. Stanno facendo un ottimo lavoro e non escludo che alle prossime convocazioni non salti fuori qualche altro pirata nell’elenco”.