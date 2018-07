Fipe lancia #usalazuccheriera, la campagna di sensibilizzazione contro lo spreco di zucchero

Savona. Si intitola “Usa la zuccheriera” la campgna di sensibilizzazione contro lo spreco dello zucchero lancaiata dalla Federazione Italia Pubblici Esercizi di Savona.

Fipe è da tempo impegnata “a sviluppare una cultura basata sul rispetto del valore del cibo che passa anche per la promozione di azioni concrete contro lo spreco alimentare. Ne è testimonianza il contributo e il sostegno all’approvazione della legge numero 166 del 2016 (la cosiddetta Legge Gadda) e, in tale ambito, le iniziative avviate e tutt’ora in corso per promuovere la diffusione della doggy bag al ristorante”.

“Riteniamo – dice Pasquale Tripodoro, presidente della Fipe di Savona – che la cultura della sostenibilità si debba nutrire anche di azioni minori quale può essere quella finalizzata ad eliminare lo spreco di zucchero dovuto alla massiccia e quasi esclusiva diffusione delle bustine in ristoranti e, soprattutto, bar. Secondo un’analisi della Federazione l’uso delle bustine di zucchero genera lo spreco di 14 milioni di chili. Fanno per un valore di 63 milioni di euro. Peraltro un esperimento basato sulla teoria della ‘spinta gentile’ di Richard Thaler, premio Nobel per l’economia 2017, ha dimostrato che se lo zucchero è in bustina il consumo non dipende dalla quantità di prodotto ma dalla bustina stessa. Cosa significa? Che la quantità di zucchero che utilizziamo è superiore a quella di cui abbiamo bisogno. La differenza si spreca”.

Parte da queste premesse l’idea di lanciare la campagna con hashtag #usalazuccheriera con cui informare i clienti sugli effetti prodotti da un piccolo gesto quotidiano quale è quello di zuccherare l’espresso: “Dobbiamo – prosegue Tripodoro – far comprendere questo importante concetto: attraverso un piccolo gesto, come questo, rappresenti una cosa importante per l’intera collettività”.

“Ricordiamo che fu una direttiva europea ad introdurre nel 2004 l’uso delle bustine che hanno portato all’eliminazione delle zuccheriere con le quali si poteva regolare a piacimento la quantità di zucchero nel caffè o nel cappuccino. Soltanto in seguito, grazie all’intervento di Fipe si ottenne, con deroga dell’allora ministero delle attività produttive, dì poter reinserire l’uso di dosatori con beccuccio al posto delle zuccheriere con coperchio. Ma oramai la consuetudine delle bustine (e il timore dì sanzioni) era divenuta così diffusa da rendere quasi superflua la presenza di questa tipologia di zuccheriere”.