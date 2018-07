Finale, ruba otto cellulari in spiaggia: preso dai carabinieri e arrestato

Finale Ligure. Aveva rubato otto cellulari ad altrettanti ragazzi che stavano trascorrendo qualche ora al mare e, probabilmente, sarebbe andato avanti ancora. A fermare l’attività illecita di un topo da spiaggia ci hanno pensato i carabinieri di Finale Ligure che hanno arrestato C.G., 36 anni, pregiudicato di Leinì (To), proprio mentre aveva appena rubato l’ennesimo telefonino.

Ad allertare i carabinieri erano stati alcuni bagnanti insospettiti dalla sua presenza sospetta tra gli asciugamani e gli effetti personali lasciati sulla sabbia. All’arrivo dei militari il trentaseienne è stato beccato proprio nel tentativo di rubare un cellulare. A quel punto è stato perquisito e, tra le tasche e la sua auto, gli uomini dell’Arma hanno appunto recuperato otto telefonini.

Per lui sono scattate quindi le manette per furto aggravato e, questa mattina, sarà processato per direttissima in tribunale a Savona.