Finale, “open call” per danzatori e musicisti per il Festival “{Te}Che”

Finale Ligure. “Open Call” per danzatori e musicisti, per festeggiare i primi cinque anni del Festival “{Te}Che”, in programma ai Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo dal 3 al 6 agosto.

A lanciare l’iniziativa è l’associazione culturale Emsteludanza che, in occasione appunto della V edizione del Festival, ha indetto una call indirizzata a danzatori e musicisti anche non professionisti.

Saranno selezionati 5 musicisti e 5 danzatori che avranno l’opportunità di esibirsi all’inaugurazione del Festival, il 4 agosto, nel suggestivo scenario dei Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo.

Per partecipare alla Call è necessario inviare il proprio cv, comprensivo di dati personali e recapiti, e un link video a una propria esibizione a: info@emsteludanza.it entro il 15 luglio 2018. La partecipazione non prevede alcun compenso ma prevede l’ingresso gratuito a tutti gli eventi del Festival.