Finale Ligure Viva e assist della Lega: “Pronti a discutere su un programma condiviso”

Finale Ligure. Prime reazioni a Finale Ligure dopo l’intervento della sezione finalese della Lega che ha lanciato le sue linee guida in vista delle elezioni comunali del 2019, con l’obiettivo di cercare convergenze tra le forze moderate e civiche per una alleanza e un candidato sindaco unitario. Lo “start-up” del Carroccio non è passato inosservato ed ecco arrivare il commento del movimento civico “Finale Ligure Viva”, pronto a cercare intese in vista delle prossime amministrative.

“Finale Ligure Viva apprezza le dichiarazioni della sezione della Lega finalese, in particolare nota molti punti in comune per quanto riguarda i programmi della futura amministrazione” sottolinea il movimento finalese, che ha apprezzato anche la linea di forte discontinuità rispetto all’attuale giunta e maggioranza in Comune.

“Come abbiamo sempre ribadito sulla base di un programma condiviso e attuabile siamo sempre pronti ad un ampio e coeso dibattito per il bene della nostra cittadina” conclude Finale Ligure Viva.