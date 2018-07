Finale Ligure. Parola d’ordine: prevenzione. A Finale Ligure prosegue l’opera di pulizia dei corsi d’acqua: dopo un primo intervento sul torrente Aquila, è il turno di alcuni rii minori di Varigotti e dello Sciusa, nel tratto ex-cartiera/scuola elementare di Calvisio.

“Si sta procedendo in base alle priorità stabilite dall’amministrazione e dall’ufficio tecnico per cercare di eliminare potenziali pericoli non solo in alveo per le possibili bombe d acqua ed eventi di rilievo, ma anche per l’importante vegetazione cresciuta fino a bordo strada e che in alcuni tratti invade le corsie carrabili”, hanno spiegato il sindaco Ugo Frascherelli e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi.

Foto 2 di 2



“Dopo le azioni sullo Sciusa si passerà al Pora, nella zona di via Calice e in altri punti che si valuteranno direttamente con l’impresa una volta sul posto. I lavori riprenderanno poi a settembre con altre risorse già stanziate a bilancio da tempo”.

“In modo programmatico stiamo continuando il percorso avviato a febbraio e costruito attraverso un bando triennale già nel 2015. Esperienza che ci ha permesso di essere operativi con 150 mila euro nei 3 anni ed organizzati per eseguire azioni programmate nel tempo. Avessimo più risorse potremmo fare molto di più e meglio. Quest’anno siamo riusciti ad ottenere dalla Regione 12,500 euro: un contributo che, seppur molto limitato, ci permetterà di andare un po’ oltre le nostre aspettative”, hanno concluso.