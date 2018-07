Finale Ligure, pronti a partire i lavori tra Pia e Calvisio: “Maggiore sicurezza in una zona pericolosa”

Finale Ligure. In approvazione questa mattina, da parte della giunta comunale del sindaco Ugo Frascherelli, la bozza di convenzione per il nuovo cantiere tra Pia e Calvisio.

“Abbiamo chiesto di investire circa 150 mila euro in sicurezza – spiega il primo cittadino finalese – Verrà realizzato un marciapiede nel tratto compreso tra il Frantoio Magnone e la nuova piazza Inegagge ed uno nella zona tra il Bar Paradiso e la bocciofila”.

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi aggiunge: “Sono previste anche opere per la canalizzazione delle acque meteoriche, nuova segnaletica ed asfalti. In questa maniera daremo una rispsta concreta ai problemi evidenziati dalla cittadinanza con due raccolte-firme, una promossa durante l’amministrazione Richeri ed un’altra organizzata di recente. Essendo sprovvista di camminamenti pedonali in alcuni tratti, la zona è da tempo evidenziata come tratto pericoloso. Due anni fa l’amministrazione aveva posizionato cartelli recanti la dicitura ‘Zona 30 km/h’. Oggi realizziamo un altro step per garantire ancora più sicurezza”.

Circa le tempistiche, l’amministrazione non si espone: “In autunno il possibile via al cantiere. Di certo avverrà entro la fine dell’anno”.