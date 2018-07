Finale Ligure, lo sfogo di un cittadino: “Disgustato e scocciato dal comportamento dei bikers”

Finale Ligure. “Bikers spericolati invadono Finale Ligure, mettendo a repentaglio la loro e la altrui sicurezza: urgono provvedimenti”. Potrebbe sintetizzarsi così lo sfogo di un cittadino finalese, che ha rivolto un appello al sindaco Frascherelli per chiedere provvedimenti immediati, denunciando una situazione definita “ormai insostenibile”.

“Sono letteralmente disgustato e scocciato dal comportamento dei bickers nella nostra cittadina, – ha dichiarato il residente della città rivierasca. – Il sindaco Frascherelli aveva promesso un giro di vite contro questo personaggi, ma sembra che non sia affatto così”.

“Oggi, ad esempio, è successo a me in via Brunenghi, dove ho incontrato due bickers sul marciapiede e due che venivano in contromano- E come se non bastasse, in via del Sagittario, al semaforo sono partito con il verde e mi sono trovato costretto a inchiodare bruscamente per non impattare tre bickers che passavano tranquillamente con il rosso”, ha concluso il cittadino finalese.