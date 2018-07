Finale Ligure, la risposta della Lega sul caso Piaggio: “Non accettiamo lezioni dal Pd”

Finale Ligure. “Non accettiamo lezioni dalle forze politiche che hanno malgovernato il Paese negli ultimi anni e che hanno pensato più al bene delle banche e dei clandestini che a quello dei cittadini. Se c’è un elemento che distingue, più di altri, i parlamentari della Lega rispetto a quelli del centrosinistra, è proprio la vicinanza con il territorio e l’attenzione per le questioni care alla nostra terra, la provincia di Savona e la Liguria, per anni trascurata per non dire abbandonata dalle politiche del PD”. Così la Lega – Sezione di Pietra-Finale, risponde al circolo PD di Finale Ligure che aveva attaccato duramente il Carroccio sulla vicenda di Piaggio Aerospace.

“Sull’argomento Piaggio, come già spiegato ampiamente dai senatori Pucciarelli, Ripamonti e Bruzzone nei giorni scorsi – anche se il PD finalese è rimasto fermo ai senatori di 15 anni fa, pare – l’attenzione e l’impegno della Lega sono massimi, a tutela dell’azienda e dei lavoratori, affinché si possano superare le criticità espresse dai relatori nella commissione competente”, prosegue la Lega Nord di Finale Ligure.

“Un conto è avere a cuore, come nel caso della Lega, le sorti di un’azienda fondamentale per il nostro territorio, in tema di occupazione e di economia. Un conto è, come fa il PD, strumentalizzare una situazione ancora in fase di aggiornamento per fare propaganda politica e sterili polemiche, addirittura insultando i lavoratori Piaggio e gli stessi finalesi, rei di aver votato, lo scorso marzo, forze diverse dal Partito Democratico. Forse, prima di puntare il dito contro gli elettori, farebbero meglio a chiedersi il perché, a Finale come nel resto d’Italia, la gente non li vota più”, conclude la sezione di Pietra-Finale della Lega.