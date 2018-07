Finale Ligure: domenica una corsa per dare il “Saluto all’Alba”

Finale Ligure. Dopo il successo delle due passate iniziative, con la “Camminata all’alba” nell’agosto 2016 e la “Corri all’Alba” nell’agosto 2017, anche quest’anno si ripete l’esperienza della corsa alle prime luci del giorno organizzata dalla storica società Atletica Run Finale Ligure del presidente Marco Fregonese.

“Saluto all’Alba” è il nome dell’evento, che si svolgerà tra pochi giorni: domenica 8 luglio. Sarà un’occasione per tanti runner mattinieri di correre lungo la passeggiata che unisce il molo di Finale Pia con Varigotti ammirando il mare e il sorgere del sole, percorrendo un tragitto di circa 5 chilometri. Ad aspettarli all’arrivo una ricca colazione con dolci casalinghi e focaccia ligure.

La partenza avverrà alle ore 5,45 presso il molo di Finale Pia. Le iscrizioni si potranno effettuare sabato 7 luglio presso il luogo di partenza della manifestazione dalle ore 17 alle 19,30, dove “colleghi” runner con piacere daranno informazioni sulla gara e prenderanno le iscrizioni. Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina dalle ore 5 fino a pochi minuti prima del via.

La manifestazione è aperta a tutti, a passo libero: sia per corridori che per chi vorrà affrontarla camminando. Per informazioni è possibile contattare il numero 3405881721.