Finale Ligure. L’ufficio Turismo del Comune di Finale Ligure ha attivato a partire dal 27 luglio fino al 9 settembre, inclusi ed anche i giorni 15-16-22-23 e 27-28-29-30 settembre 2018, un nuovo servizio di bus navetta gratuito esclusivamente riservato ai possessori della “Tourist Card”.

Oggi il via con le sue regolari corse e tragitti: si tratta di un mezzo moderno da 23 posti, della Balestrino Viaggi. Il bus-navetta copre la tratta Finalborgo-Varigotti dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20, tutti i giorni, ed è utilizzabile solo dai possessori della Tourist Card, iniziativa messa in atto dall’amministrazione comunale grazie alle risorse della tassa di soggiorno, con l’obiettivo di aumentare la qualità di un servizio turistico, in questo caso come quello del trasporto.

Foto 2 di 2



Il servizio è attivo dal 27 luglio fino al 9 settembre, inclusi ed anche i giorni 15-16-22-23 e 27-28-29-30 settembre 2018. Il percorso del nuovo servizio di trasporto della Balestrino Viaggi inizia dal parcheggio nuovo di Finalborgo, passando per la stazione ferroviaria e arrivando, fermata dopo fermata, fino al centro di Varigotti.

Il servizio di bus navetta gratuito esclusivamente riservato ai possessori della Tourist Card, che viene consegnata direttamente dalla struttura ricettiva all’ospite al momento del pagamento dell’imposta di soggiorno. La card è nominativa e riporta anche il timbro della struttura.