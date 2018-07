Finale Ligure: con la sistemazione di 15 alberi terminano i lavori in via Dante, poi tocca a via Brunenghi

Finale Ligure. Prenderanno il via oggi i lavori per la sistemazione dei 15 alberi previsti per la parte appena riqualificata di Via Dante. “Si tratta di alberature con apparato radicale verticale, per evitare gli errori del passato – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi – che saranno piantati nei prossimi giorni insieme ad una siepe che completerà l’intervento voluto dal sindaco Frascherelli”.

“Un’azione necessaria in termini di sicurezza ed aggiungo anche in termini di decoro cittadino – prosegue Guzzi – un cantiere piuttosto rapido se si considera la tipologia di intervento. Un piccolo lotto che in futuro occorrerà replicare nella parte più a monte della via già progettata con nuove alberature, nuovi camminamenti e pista ciclabile”.

Guzzi va oltre e parla di Via Brunenghi: “Come richiesto a gran voce dalla cittadinanza, e come giusto che sia data la situazione, interverremo a giorni anche su via Brunenghi. Abbiamo ultimato un computo metrico e stanziato circa 20 mila euro per effettuare azioni mirate sulla sistemazione dei molti punti danneggiati dei marciapiedi della via. Ci vorrebbero molte più risorse ma almeno iniziamo. I primi giorni di agosto abbiamo in programma l’abbattimento di due pini che destano preoccupazione e che stanno sollevando in più punti il camminamento pubblico. A seguire le azioni di sistemazione”.

L’amministrazione, oltre a questi lavori di manutenzione, conta di avere l’intero progetto di riqualificazione della via entro la fine dell’anno. “E’ un obiettivo della maggioranza consiliare chiudere il mandato con questo risultato, che sarà punto di partenza per qualsiasi successiva legislatura” commenta il sindaco Ugo Frascherelli.