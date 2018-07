Finale Ligure. Un semplice controllo, seguito da una sanzione per aver infranto il regolamento del mercato, degenera e un ambulante, multato, finisce in ospedale.

È questo quanto avvenuto ieri al mercato di Finalmarina, dove la polizia municipale è intervenuta per svolgere un normale controllo. E durante la verifica, un vigile si è accorto che, nonostante fosse scaduto l’orario di attività previsto, un banco continuava a rimanere sul suolo pubblico, con tanto di merce esposta, continuando tranquillamente la vendita.

Di fronte alle contestazioni della municipale, che ha elevato al commerciante una multa, l’uomo ha però dato in escandescenza. Dapprima ha insultato il vigile a parole, salvo poi sfogare la sua ira fisicamente, ma sul suo stesso furgone. Con un pugno ha infranto uno dei vetri del mezzo, procurandosi una ferita piuttosto importante.

A quel punto l’uomo è stato soccorso ed è stato trasportato in ospedale. Per lui scatterà una denuncia per resistenza e, non trattandosi del primo episodio simile che lo vede protagonista, m probabilmente potrebbe essergli persino revocata la licenza per operare sul mercato.