Finalborgo, il giovane vecchio borgo che continua a crescere

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Finalborgo, tra i Borghi più belli d’Italia, è così antico e ricco di storia, eppure così giovane e fresco.

È in continuo fermento, sempre affollato e non smette mai di organizzare e proporre iniziative di ogni tipo: sportive, ludiche, culturali. Un’autentica miniera di creatività, cose belle da vedere ed esperienze entusiasmanti da vivere.

Così sta proseguendo un’estate ricchissima di eventi che ha visto lo scorso fine settimana il Burtomics Comics & Games animare l’antico borgo con personaggi dei fumetti, disegnatori, musica e colori. Un evento divertente e ben organizzato a cui hanno aderito molte delle attività commerciali del centro storico in cui, per l’occasione, titolari, gestori e collaboratori con spiccato spirito ironico si sono mascherati.

Gli eventi continuano e venerdì scorso si è tenuta con enorme successo “Aspettando il Viaggio nel Medioevo”, manifestazione d’apertura della stagione del “Centro Storico del Finale”, per la prima volta realizzata nella Fortezza di San Giovanni.

L’anteprima del noto evento internazionale “Viaggio nel Medioevo”, che quest’anno sarà in programma a Finalborgo dal 23 al 26 agosto e si fregerà del logo “2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale #EuropeForCulture”, è stata applaudita da centinaia di visitatori che hanno gremito la fortezza spagnola fino al massimo della capienza e affollando la “piazza d’armi” fino a tardi.

Con un corteggio storico partito dalla Piazza Vittorio Emanuele II di Finalmarina e che ha scortato il Marchese Giovanni e la sua corte alla fortezza di Finalborgo, si è voluta celebrare la prima sfilata storica del lontano 1978. Un lungo corteo di nobili, armati, tamburini e bandiere colorate ha attraversato i rioni finalesi, portando fin nell’antico borgo curiosi, appassionati e turisti. Al San Giovanni, insieme ai numerosi figuranti e artisti, gli ospiti hanno potuto festeggiare il 40° anniversario dell’Associazione e godersi un piccolo assaggio della più famosa manifestazione che si terrà ad agosto.

La Fortezza San Giovanni sopra il Borgo, riaperta dopo molti anni, è ora in piena attività e dal 15 al 27 luglio ospita la seconda tappa della mostra itinerante Memorie#Confronti ideata e curata da Don Massimiliano Floridi del Trust Floridi Doria Panphilj, in collaborazione con la Fondazione Santa Francesca Romana: arte contemporanea e arte classica, passato e presente a confronto.

L’inaugurazione si terrà oggi, domenica 15 luglio alle ore 19,00 e sarà presente, oltre al curatore e numerose autorità, Donna Gesine Floridi Doria Panphilj.

Una bellissima esperienza, assolutamente consigliata se non l’avete ancora fatta e da ripetere, se già l’avete fatta, è la Passeggiata in notturna con spettacoli itineranti a Castel Govone e Fortezza San Giovanni, con partenze da Piazza Santa Caterina alle ore 20,30 e 21 nelle serate di 20 e 27 luglio, 3, 10 e 17 agosto, 7 settembre.

Continueremo a tuffarci nel passato dal 23 al 26 agosto con il grande Viaggio nel Medioevo, rievocazione storica con sfilate, cene medievali, spettacoli, giostre di cavalli, combattimenti, taverne, osterie, accampamenti, falconeria e musica.

Finalborgo è anche tanto altro. Ne ho già parlato e tornerò a parlarne, perché trovo una grande bellezza nella crescita di questo piccolo borgo antico, che si evolve e guarda avanti attingendo in modo sapiente anche dal passato, grazie alla voglia di fare di tutti e di chi lo vive quotidianamente.

Chiedo scusa in anticipo se nel mio articolo ci sono omissioni e se non ho citato i patrocini e tutte le parti che con grande coinvolgimento fanno tanto per il borgo. Ho solo voluto parlare di ciò che vedo e di cui sono venuta a conoscenza, mettendo in luce la bellezza delle cose e di ciò che viene fatto.

