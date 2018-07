Festa patronale di Sant’Anna a Quiliano: chiusura per un tratto del Colle di Cadibona

Quiliano. In occasione della festa patronale di Sant’Anna a Quiliano, in programma il 26 luglio, è stato disposta la chiusura della strada provinciale del Colle di Cadibona, nel comune quilianese, nel tratto compreso tra la Chiesa Parrocchiale e l’incrocio con Via Abrani, tra le progressive Km 144+100 – Km 143+100, (in andata e ritorno), dalle ore 20.15 alle ore 21.00 circa.

Il provvedimento di chiusura della strada è stato comunicato dalla Prefettura, ed è valido per entrambe le direzioni di marcia in relazione allo svolgimento dell’evento.

Nel dispositivo di chiusura della strada è fatto obbligo, come avviene in questi casi, per l’organizzazione provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione viaria.

Inoltre, dovrà essere disposto un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione.