Festa dell’Unità a Savona, Vigliercio: “Cultura solidale, dibattiti e buon cibo, nel prossimo weekend si replica”

Savona. Nonostante il maltempo di sabato sera, successo di pubblico per la Festa dell’Unità di Savona anche in questo secondo weekend di luglio. Nella serata di venerdì si è svolta alla festa una tavola rotonda che ha avuto tra l’altro come ospite Luca Borzani che ha dato una nota di valore e pregio in più alla bella serata in cui si è parlato di cultura e di città.

Al termine della serata, alla presenza della Fondazione comunità servizi onlus Caritas, come da programma, sono state aperte le buste già pervenute con le offerte per le opere realizzate dagli artisti nel progetto “la U de l’Unita”. Oltre 1000 euro sono già stati assegnati e verranno consegnati per il progetto dell’Emporio solidale, un nuovo modo di affrontare l’emergenza e la povertà di cui abbiamo parlato alla Festa.

“Vorrei quindi ringraziare gli artisti che hanno donato una loro interpretazione della U e tutti coloro che hanno fatto un’offerta per acquisirle, la Fondazione Centofiori e Studiowiki che hanno ideato e realizzato questo progetto di “cultura solidale”. Sarà possibile scegliere ancora le opere non assegnate nei prossimi giorni perché la mostra resta negli spazzi della Rocca ancora qualche giorno” sottolinea il segretario provinciale Giacomo Vigliercio.

“La sorpresa infatti è che la Festa continua ancora per un weekend da venerdì 27 a domenica 29 luglio. Vista la serata di maltempo di sabato e la disponibilità degli spazi della SMS a grande richiesta la festa de l’Unita prosegue, oltre a tutti i piatti della tradizione con due grandi specialità della cucina di Miranda: venerdì baccalà alla portoghese e sabato paella. Vi aspettiamo quindi per stare ancora insieme il prossimo fine settimana” conclude il segretario Vigliercio.