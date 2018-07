Ferrari, Lamborghini e Porsche sequestrate dalla guardia di finanza

Savona. Il lusso fatto auto: Ferrari, Porsche e Lamborghini, componevano la collezione di un “ricco” nullatenente, evasore totale, che con altri otto prestanome, complici, aveva formato un gruppo criminale transnazionale.

Le automobili, alcune d’epoca, sono state sequestrate tra Genova, Maranello, Montecarlo e alcune località della Costa Azzurra. Sarebbero state battute presto all’asta in importante fiere di settore.

L’operazione della Guardia di Finanza denominata Rien ne va plus sarà presentata questa mattina in procura a Genova. La collezione di auto sequestrate si trova in questo momento presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona.