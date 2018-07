Fermato con cocaina e marijuana ad Alassio: 18enne patteggia

Savona. Dieci mesi di reclusione 1000 euro di multa con la sospensione condizionale. E’ la pena patteggiata questa mattina in tribunale a Savona da Giuseppe Cordisco, il diciottenne torinese arrestato dai carabinieri di Alassio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il ragazzo era stato fermato dai militari poco dopo essere sceso dal treno nella stazione della città del Muretto. Addosso aveva 2,58 grammi di cocaina, divisa in sei involucri, e 9,98 grammi di marijuana, suddivisa in 4 confezioni, oltre ad uno spinello già confezionato.

In aula il diciottenne ha spiegato che la droga non era destinata allo spaccio, ma era per uso personale (anche se la polvere bianca ha ammesso che l’avrebbe condivisa con due amici). Al termine del processo per direttissima è tornato libero.