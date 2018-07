Fermato con 4 grammi di droga nei giardinetti del lungomare di Vado: denunciato

Vado Ligure. E’ stato fermato per un controllo e trovato in possesso di tre grammi di hashish e un grammo di cocaina. Per un questo, ieri pomeriggio, un brasiliano di 22 anni, H.L., residente a Vado Ligure è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione cittadina con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato nella zona dei giardinetti del lungomare vadese, in occasione di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga. I militari hanno fermato H.L. trovandolo appunto in possesso della droga, già pronta ad essere venduta, nascosta all’interno di uno zainetto.

Sempre nella zona dei giardini i carabinieri di Vado Ligure hanno identificato e poi segnalato alla Prefettura di Savona un ragazzo minorenne che è stato sorpreso mentre si stava confezionando uno spinello.

Tutta la droga è stata sequestrata dagli uomini dell’Arma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.