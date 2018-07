Federico Borella si aggiudica il primo Trofeo Rodman Bike Rally Valmerula e Montarosio

Andora. Ancora un’ottima riuscita per l’evento ciclistico organizzato dalla Sport & Promotion Asd: il 1° Trofeo Rodman Bike Rally Valmerula e Montarosio, gara che ha visto la partecipazione di tanti atleti provenienti da tutta la regione.

Si è svolta domenica 15 luglio, sotto l’egida Acsi, una manifestazione agonistica tipo rally per cicloamatori, valida anche come ultima prova del Trofeo dello Scalatore, organizzato da Davide Punturiero e Luca Giordano.

Questo nuovo format di gara ha incontrato il consenso dei partecipanti che hanno potuto misurarsi in un bellissimo percorso lungo la Valmerula e il Montarosio, in tre diverse prove speciali a cronometro individuale intervallate da tratti liberi di trasferimento.

Questa modalità ha consentito anche ai meno preparati di presentarsi ai nastri di partenza e di svolgere la gara con il proprio ritmo, arrivando tranquillamente a termine della competizione nel tempo massimo fissato in 3 ore e 20 minuti.

La competizione, svolta sulla somma dei tempi delle tre diverse prove speciali, ha visto la vittoria assoluta di Federico Borella della Ciclistica Ospedaletti Bicisport con il tempo di 48 minuti e 40 secondi, davanti a Denis Moraldo del Centro Edile Pedale Imperiese ad 1 minuto e a Stefano Fatone della ASD Aurora 1998 ad 1 minuto e 57 secondi.

Alla fine della manifestazioni sono stati inoltre premiati tutti i vincitori di categoria che sono risultati:

Federico Borella (cat. Junior) Ciclistica Ospedaletti

Denis Moraldo (cat. Senior 1) Centro Edile Pedale Imperiese

Silvio Parodi (cat. Senior 2) Centro Edile Pedale Imperiese

Stefano Fatone (cat. Veterani 1) ASD Aurora 1998

Alessandro Calderone (cat. Veterani 2) Team Danimark

Matteo Morelli (cat 2° serie fascia Junior/Senior) Meg Cicling Team

Angelo Salvatico (cat. G1) Rodman Azimut

Dario Eros Campi (cat. G2) UC Sanremo

Michele Rella (cat. SGA) Ciclistica Ospedaletti

Gismondo Ammirati (cat. SGB) UC Sanremo

Veronica Pardini (cat. Donne) Rusty Bike Team

Giuseppe Varaldo (cat. 2°serie fascia Vet./Gen.) Bici Store

Tutte le riprese fotografiche saranno a beve online sul sito www.sportandpromotion.it. “Si ringraziano le amministrazioni comunali di Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico per la collaborazione logistica, il Ristorante Dau Vescu di Andora per l’ospitalità, l’Acsi Liguria nelle persone del signor Alfonsi e della signorra Lavagna, il signor Macchia per le riprese fotografiche, nonchè il dottor Pipino della Rodman Bike per la collaborazione tecnica” dicono gli organizzatori.