Fbc Veloce 1910: tutto pronto per vivere la nuova annata sportiva

Savona. Con l’assemblea tenutasi giovedì 5 luglio la società Fbc Veloce 1910 ha confermato il proprio progetto sportivo per l’annata sportiva 2018/19; al termine dell’assemblea sono state rinnovate le cariche dirigenziali all’interno del direttivo con poche novità rispetto alla scorsa stagione.

La storica società granata savonese sarà rappresentata anche quest’anno dal presidente Bertrand Viti, il quale sarà affiancato come la scorsa stagione dal vicepresidente Raffaele Monaco, nonché da Francesco Sanguineti; quest’ultimo continuerà altresì a ricoprire la carica di presidente del settore giovanile.

L’inossidabile Lucio Robustelli manterrà ancora la propria carica di direttore generale, mentre il ruolo di direttore sportivo è stato conferito ad un altro storico dirigente granata, Giorgio Levo.

Confermati anche il segretario della prima squadra, Piero Ferraro, nonché il segretario generale, Salvatore Lorito.

All’ex presidente Mario Pistone è stata affidata la carica di responsabile marketing & sponsor, mentre il nuovo responsabile della comunicazione sarà Davide Grandi, il quale si occuperà altresì del coordinamento delle leve della scuola calcio, mentre il coordinatore del settore giovanile per le squadre a nove e ad undici della preagonistica e agonistica sarà Tiziano Esposito.

Anche quest’anno Onorino Carlevarino sarà responsabile dell’area sanitaria, nonché massaggiatore della prima squadra. Confermato, infine, il magazziniere Zenit.

Per quanto riguarda l’organico del parco allenatori, come noto alla guida della prima squadra è stato confermato mister Mario Gerundo, chiamato a ripetere l’ottimo lavoro intrapreso nella stagione appena conclusa e che sarà coadiuvato, quale allenatore in seconda, da un altro fedelissimo granata, mister Tiziano Interlicchia.

Alla guida della Juniores ci saranno i mister Fabio Musso e Rino Ceraolo, che porteranno con sé gran parte della leva 2001, la quale ha ben figurato a livello regionale nella stagione appena conclusa.

Gli Allievi 2002 ritroveranno in cabina di regia mister Roberto Arrighi, pronto a mettere ancora tutta la propria esperienza a servizio dei ragazzi velociani.

Dopo un lungo corteggiamento, gli Allievi 2003 potranno godere di un graditissimo ritorno in casa granata: a mister Marco Pensa, reduce dalle esperienze a Vado e ad Albissola, è stato infatti affidato l’incarico di far fare il classico salto di qualità alla leva sopra citata.

Altro graditissimo ritorno in casa granata è quello di mister Mirco Ottone, coach di comprovata esperienza anche alla guida di varie prime squadre, il quale guiderà i Giovanissimi 2005.

Gli Esordienti 2006 troveranno al proprio comando mister Gianluca Barera, chiamato a ripetere il buon lavoro svolto gli anni scorsi nei 2003.

In virtù della regola “squadra che vince non si cambia”, gli Esordienti 2007 continueranno ad essere guidati dall’invidiabile coppia di mister Fabio Tognetti e Giacomo Parodi, veri e propri insegnanti di calcio, che tanti applausi hanno strappato nella stagione appena terminata; Parodi sarà inoltre il responsabile tecnico della scuola calcio.

Altre importanti conferme per i Pulcini 2008 e 2009, che ritroveranno rispettivamente mister Franco Vejseli e mister Gennaro Castiello, i quali potranno così continuare a portare avanti il proficuo lavoro iniziato lo scorso anno.

New entry per i Pulcini 2010, alla cui cabina di comando ci saranno i mister Fabio Barranca e Luca Maida, una coppia di giovani allenatori che certamente potranno trasmettere ai piccoli granata tutto l’entusiasmo e l’esperienza di giocatori ancora in attività.

Per quanto riguarda i più piccolini della leva dei Piccoli Amici, forte del consenso della società e dei genitori dei bambini per l’ottimo lavoro svolto la scorsa annata, anche quest’anno l’allenatore sarà mister Alberto Somà, affiancato da Mattia Grandi, già spalla destra di mister Pensa.

Confermato infine, in forza della qualità del lavoro svolto nelle scorse stagioni, anche il preparatore dei portieri Roberto Conti.

L’esaltante annata sportiva appena conclusa ha consentito quindi alla Fbc Veloce 1910 di predisporre con tempi davvero fuori dal comune l’intero organigramma dirigenziale e tecnico per il 2018/19, dando ufficialmente inizio alla nuova stagione sportiva con l’entusiasmo che da sempre contraddistingue la società granata.

Infine, la società Fbc Veloce 1910 vuole esprimere le proprie più sentite condoglianze a Vincenzo Eretta, per la scomparsa del fratello Antonio.