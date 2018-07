Fatale un malore in mare, muore anziano a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Pietra Ligure, nel tratto di mare compreso tra la spiaggia libera e i campi da Beach Volley e i Bagni “Il Gabbiano”. Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 30 di questa mattina, un signore anziano ha accusato un malore in acqua, a pochi metri dalla riva.

In qualche modo, nonostante il probabile infarto, il signore ha annaspato fino alla battigia, quando ha perso i sensi: immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sulla spiaggia, sotto gli occhi dei molti bagnanti presenti sul lido pietrese.

Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte di sanitari e personale medico, fatale il malore. Sul posto sono intervenuti anche la Guardia Costiera e i carabinieri per gli accertamenti del caso.