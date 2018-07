Fabbriche Aperte, centinaia di ragazzi visitano la centrale di Tirreno Power

Vado Ligure. Grande successo per “Fabbriche Aperte”, l’evento promosso dall’Unione Industriali di Savona che ha visto Tirreno Power tra le aziende ospiti degli studenti.

Per Tirreno Power è stata una nuova occasione per rafforzare il suo rapporto con gli studenti degli istituti del territorio e per favorire sempre di più il collegamento tra scuola e mondo dell’industria.

Giunta alla sua undicesima edizione, l’iniziativa ha portato oltre 900 ragazzi di 15 istituti comprensivi del savonese a visitare 20 siti di aziende della provincia, fra le quali la centrale di Vado Ligure.

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i giovanissimi alla realtà industriale del Savonese e alle opportunità lavorative del territorio, creando un collegamento tra imprese, scuole e famiglie nel momento cruciale della scelta della scuola superiore.

“Fabbriche Aperte” è un format d’autore originale che, abbinando l’informazione al gioco e alla competizione, comporta il coinvolgimento diretto degli studenti impegnati, ad esempio, come speciali videoreporter nella registrazione del “TG Fabbriche Aperte”, durante tutte le visite in azienda.

Il video integrale dell’edizione 2018, è qui.