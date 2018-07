Exploit Sabazia nella tappa friulana di Canoagiovani

Lo scorso fine settimana il fiume Corno, nei pressi di San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia-Giulia, ha ospitato la seconda tappa del Canoagiovani, evento nazionale ripartito in sezioni interragionali fra nord, centro e sud. L’evento era organizzato dalla locale società ed ha coinvolto ben 46 società da tutto il settentrione.

Fra questi era presente anche la Canottieri Sabazia che ha messo in mostra le proprie qualità centrando molti degli obbiettivi che i biancorossi si erano prefissati alla vigilia dell’evento. A spiccare c’è stata sicuramente la prova complessiva di Edoardo Corallo che torna a casa con tre ori personali grazie alla vittoria nel K1 cadetti b 200 e a quelli ottenuti nel K4 b2000 e nel K4 b200 insieme a Matteo Curletti e Samuele Delfino, mentre nella prima squadra era presente Gabriele Pontini e nella seconda Samuele Dossetti. Quest’ultimo fa l’en plein con il bronzo nel K1 2000 e l’argento di coppia insieme a Delfino nel K2 200.

Oro anche per Micheal Battaglia e Filippo Spezialetti nel K2 2000 allievi. Battaglia fa doppietta vincendo anche il K1 200 allievi, gara nella quale il secondo è medaglia di bronzo. I due si sono poi ritrovati nella Staffetta 200 insieme a Pietro Giusto e per loro è arrivato un ottimo terzo posto.

Medaglia di bronzo anche per la staffetta 200 cadetti di Edoardo Razzoli, Emiliano Secci, Alessandro Mito e Pietro Ferrara e per Alessandro Mineo nel K1 200 allievi. Razzoli, Secci e Mito centrano poi un altro terzo posto nel K4 2000 insieme a Pietro Casanova.

Questi risultati si sono rivelati molto importanti per la Sabazia che ha guadagnato posizioni nella classifica per società e in vista c’è la gara casalinga di Osiglia che vedrà scendere in acqua anche la squadra maggiore. Soddisfatto il tecnico Emanuel Cabib, aiutato da Giulio Vaira che confidano molto nelle prestazioni in divenire dei propri ragazzi che lo scorso anno furono capaci di sbaragliare la concorrenza e portare la Sabazia sul gradino più alto.