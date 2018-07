“Estate Sicura” a Loano, denunciato venditore abusivo

Loano. Prosegue senza sosta “Estate Sicura”, il progetto di sicurezza integrata e partecipata elaborato dall’assessorato alla polizia municipale del Comune di Loano e dal comando della polizia municipale in collaborazione con il Sindacato Bagni Marini di Loano, la Guardia Costiera ed il comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Ieri pomeriggio gli uomini della pattuglia di “Sicurezza Urbana” della polizia locale di Loano hanno denunciato C.M., senegalese di 38 anni residente a Voghera. Lo straniero è stato sorpreso a vendere t- shirt, costumi, giacche e occhiali sulla passeggiata a mare senza le necessarie autorizzazioni. Tutta la merce, circa 40 capi in totale, è stata sequestrata.

Fino a fine stagione la sicurezza del litorale e della passeggiata a mare sarà garantita da controlli mirati messi in atto dagli agenti della polizia locale insieme con i militari della capitaneria di porto e dal personale di vigilanza privata “reclutato” dal Sib con la partecipazione economica del Comune e di alcuni partner: Pista Kart Indoor Albenga, supermercati Crai ed Eurospin di Loano, Gibin, Ascom Loano, Rivieragel Motta, Torrefazione Moka Sirs, Consorzio Obiettivo Spiagge.

“L’obiettivo – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia municipale Enrica Rocca – è avere un litorale sicuro e controllato ed evitare l’insorgere di situazioni potenzialmente critiche. Nelle precedenti stagioni estive questo progetto ha portato notevoli risultati, tanto che anche alcune località balneari vicine a noi hanno scelto di farla propria. La grande sinergia tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e i partner privati che si è concretizzata anche quest’anno conferma ancora una volta quanto sia fondamentale ‘fare sistema’ per cercare di raggiungere obiettivi condivisi, specialmente in ambito di sicurezza”.

Al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi, il personale della polizia municipale effettuerà controlli anche in borghese. L’attività di vigilanza è accompagnata da una campagna informativa promossa direttamente dai gestori degli stabilimenti balneari. E’ bene ricordare che chi decide di acquistare merce contraffata o venduta irregolarmente rischia una sanzione pecuniaria fino a 10 mila euro.

Nelle prossime settimane i controlli verranno intensificati e saranno effettuati sia orario diurno che in orario notturno.

Grazie al contributo del Comune di Loano, dell’Associazione Bagni Marini e di Marina di Loano, in collaborazione con il comitato loanese della Cri anche quest’anno è stato riproposto il progetto di “Bici Soccorso”. Dalle 9 alle 19 di tutti i giorni di luglio ed agosto, il personale sanitario dell’associazione di volontariato effettuerà il “pattugliamento” del lungomare in sella a biciclette dotate di attrezzature di primo soccorso e defibrillatore automatico. Ciò al fine di garantire un intervento tempestivo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.