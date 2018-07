Liguria. Rapido ripristino del promontorio di alta pressione, nei giorni infrasettimanali il tempo in Liguria sarà quindi più stabile. Secondo gli esperti del centro meteo Limet, oggi avremo ampie schiarite su tutti i settori.

Venti: brezze, più tese da terra al primo mattino sul Golfo di Genova; rotazione a sud-ovest, tra moderati e tesi a metà pomeriggio fino alla sera su Capo Mele e Capo Corso. Mari: generalmente mosso; inizialmente molto mosso il Ligure occidentale verso la Corsica.

Temperature: in calo a fondovalle e sulla costa. Costa: min +19/+22 °C, max +25/+29°C

Interno (fondovalle): min +14/+18°C, max +23/+27°C

Domani, mercoledì 18 luglio, qualche cumulo nuvoloso a levante, in un contesto soleggiato specie lato costa; in prevalenza sereno altrove. Venti ancora da sud-ovest. Mare generalmente mosso, in calo dal pomeriggio sera. Temperature in aumento nell’interno.

Giovedì 19 luglio giornata tipicamente estiva, brezze deboli. Caldo afoso in aumento sulla costa.