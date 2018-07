Ermetismo, occultismo, Pessoa al centro del primo incontro del Circolo degli Inquieti

Savona. Lo storico Circolo degli Inquieti torna anche quest’anno con una serie di manifestazioni legate all’Inquietudine: il tema scelto come filo rosso per le iniziative 2018 è la “Terra Inquieta”.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 luglio alle 17.45, presso la Sala della Fontana di Villa Cambiaso a Savona, con l’incontro dal titolo “Cos’è la filosofia ermetica e chi è Marco Pasi docente ad Amsterdam” il cui sottotitolo recita “Terra Occulta” poiché nel corso della conversazione verranno affrontati temi che riconducono anche all’occultismo. L’incontro sarà condotto da Paolo De Santis, presidente del Circolo degli Inquieti e sarà introdotto da Elio Ferraris, past president del Circolo.

Marco Pasi, insigne studioso, attualmente professore associato di Storia della Filosofia Ermetica all’Università di Amsterdam, nonché Visiting professor presso l’Università di Torino, parlerà del suo ultimo libro ”La bocca dell’inferno”. Il testo, presentato ufficialmente nel corso della scorsa edizione del Salone del Libro di Torino, ha creato grandissimo interesse sia per l’inedita immagine che emerge di Fernando Pessoa qui ritratto attraverso stralci di un romanzo inedito, articoli giornalistici e lettere anch’esse per lo più mai pubblicate, sia per l’intrigante rapporto culturale ed esoterico tra il grande poeta ed il noto occultista Aleister Crowley.

Il 2 settembre 1930 dal piroscafo Alcantara sbarcò a Lisbona Aleister Crowley accompagnato dalla sua compagna; ad attenderlo Fernando Pessoa. Inizia così uno degli episodi più singolari della biografia di entrambi. Qualche settimana più tardi, Crowley scompare nel nulla dopo avere lasciato una misteriosa lettera d’addio su una scogliera vicino a Cascais, nota come la “Bocca dell’Inferno”.

Sottolinea il presidente del Circolo Paolo De Santis: “Il circolo degli Inquieti si è già occupato in passato del poeta e scrittore lusitano, mentre l’occasione si presta a volgere la nostra attenzione anche su Crowley, con la presenza di uno dei massimi studiosi di questo personaggio qual è il professor Pasi.

Figura controversa e discussa quella dell’inglese, che ha vissuto nella prima metà del secolo scorso, lasciando impronte anche dopo la sua scomparsa nel 1947. Interessante è l’influenza nella cultura musicale degli anni 60 e 70 con riferimenti ai Beatles (nella celeberrima copertina di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, il volto di Crowley appare in alto a sin.) ai Rolling Stones, ai Velvet Underground ed in generale a tutta la cultura pop di quegli anni. Senza contare quanto importanti siano stati in precedenza i movimenti esoterici ed occulti in cui Aleister Crowley ha militato, per la nascita e lo sviluppo di ideologie quali il fascismo ed il nazismo, indagate dal Prof Giorgio Galli (Nazismo magico), professore e maestro di Marco Pasi, fedele amico di noi Inquieti”.

Insomma, come sempre nella tradizione degli incontri del Circolo, un’occasione per avvicinarsi trasversalmente a un tema e a personaggi decisamente inquieti con uno sguardo non convenzionale.