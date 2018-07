Finale Ligure. Enza Marino, fondatrice di RxM Infinity Outdoor a Finalborgo e unica donna team manager nel settore mountain bike in Italia, è stata contattata da Tripi, comune in provincia di Messina, in Sicilia, per garantire consulenza nel settore dell’outdoor e avviare tutta una serie di progetti di promozione del territorio. Ieri sera si è svolta la prima riunione via Skype con il Comune siciliano.

Commenta Enza Marino: “Sono felice di tornare in Sicilia, dove già avevo realizzato progetti in passato. Prosegue così il mio discorso di promozione nazionale a 360°, dopo il dialogo da tempo instaurato con la Val di Non, che parteciperà anche alla prossima edizione di Wheels for Ladies – Festival dei Territori in programma dal 26 al 28 ottobre prossimi a Finale Ligure”.

Tutto è nato da un tramite, Davide Conti, originario di Tripi, trasferitosi stabilmente in Nuova Zelanda nel 2010, dopo la laurea in medicina nel 2007 e alcuni anni trascorsi in Irlanda, recentemente tornato a Tripi (nonostante la sua vita sia comunque per la maggior parte dell’anno dall’altra parte del nostro pianeta), che ci racconta: “Quando ero in Nuova Zelanda ho iniziato a praticare la mountain bike, così ho iniziato a cercare realtà analoghe anche in Sicilia, già 5 o 6 anni fa, e sono entrato in contatto con gruppi locali. Così ho conosciuto Leonardo Dalla Porta, del gruppo Epic Ride Angels, che mi ha parlato dei progetti realizzati da Enza alle pendici dell’Etna e di altri suoi eventi, tra cui Wheels for Ladies. Quando sono tornato in Italia ho fatto un tour tra Dolomiti, Alpi e Finale Ligure, così dopo esserci lanciati il contatto su Facebook ci siamo incontrati con Enza Marino, le ho parlato della mia Sicilia e lei ha subito rilevato un altissimo potenziale sportivo e turistico osservando le foto dei miei luoghi d’origine mentre gliele mostravo. Ho raccontato di questo incontro al sindaco e all’assessore di Tripi e loro hanno deciso di focalizzarsi sulle potenzialità del territorio per lanciare insieme a Enza Marino un progetto denominato Tripi Outdoor. Al momento esiste una piccola rete sentieristica per lo più di trekking, ma i vecchi sentieri usati negli ultimi 300 anni dai contadini possono essere ripresi. Molti sentieri portano alla Polis greca, perché i nostri luoghi furono un riferimento importante della Magna Grecia. Essi potranno essere ripresi per un percorso a carattere storico e naturalistico, mentre altri del tutto nuovi potranno essere aperti per dedicarli agli sport, in modo da creare una piccola Finale Ligure. Non vogliamo competere con una realtà così affermata, ma prendere esempio da Finalese per costruire un’offerta diversa basata sulle nostre peculiarità”.

Commenta infine l’assessore al turismo e allo sport di Tripi, Dario Monforte: “Siamo saliti in carica soltanto da un mese e mezzo come amministrazione. Io ho vissuto tanti anni in Toscana e sono un appassionato di mtb, trekking e molto altro. Da due anni mi sono trasferito in Sicilia con mia moglie, originaria di Tripi. Alla mia candidatura ho trovato un territorio minato e devastato da circa vent’anni di incuria. Una situazione difficile, ma abbiamo un paesaggio stupendo, un panorama mozzafiato tra mare, monti, la necropoli di Abakainon risalente al 1100 prima di Cristo, un castello del XII secolo costruito su rocce a picco e tanti altri punti che aspettano solo di essere valorizzati. Certamente il bilancio di un comune di soli 900 abitanti presenta evidenti carenze economiche, tuttavia farò di tutto per intercettare finanziamenti europei o creare partnership con comuni vicini, tra cui Montalbano, comune più bello d’Italia nel 2015, per dar vita a progetti condivisi. Il comprensorio di Tripi e tra i più vasti in Sicilia, va dal mare alle pendici dell’Etna. Se riusciremo ad avere fondi per la sentieristica potremo avere gli strumenti per realizzare una proposta turistico/sportiva di rilievo”.

Aggiunge ancora Davide Conti: “Se riuscissimo ad avere la giusta promozione, potremmo lanciare i nostri luoghi a livello internazionale, valorizzandone tutte le potenzialità. Per questo ho voluto coinvolgere Enza Marino, lei potrà costituire uno dei punti-cardine di questo progetto, so bene che cosa ha fatto con Wheels for Ladies, solo per citare un esempio, e so ha grandi capacità di coordinamento soprattutto dal punto di vista mediatico e organizzativo”.