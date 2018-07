Albissola Marina. Sono ancora nell’aria gli echi e le immagini dei 23 ragazzini, di cui 18 allievi e una “masnada” di tutors provenienti da LNI Albisola, LNI Genova Sestri Ponente e Varazze Club Nautico, che già si parla della prossima edizione del giocavela al Mirage Windsurfing Club di Albissola Marina.

Ecco il resoconto della giornata redatto da Serena e Francesco del Mirage Windsurfing Club.

Foto 3 di 6











Non è facile mettere insieme la variopinta congerie di tecnici ed esperti di vari settori e discipline che hanno “integrato” il percorso del giocavela: dai maestri ceramisti (ivi compresi i fautori del “presepe degli abissi”) ai biologi dello snorkelling (una mattinata fra pesci, mute, maschere e boccagli), dalla canoa – con Davide, istruttore Fick – al tai chi e alla “ginnastica x gioco”, con gli istruttori Italo e Silvia – dal gioco tennis con tanto di mini torneo sul “vero campo” di moquette verde con rete e tutto l’occorrente, grazie al maestro Rinaldo, allo spazio teatro con la “body performance” che ha dato forma alla complessa ed affascinante realtà del mare, in bonaccia o agitato dall’uragano, ed espressione al vento, con improvvisazioni vocali e corporee, a cura della nostra attrice Silvia che ha evidenziato le connessioni vela-teatro del suo originale progetto… e tanto altro ancora, fra storia e scienza, oltre – ovviamente – a vela, windsurf ed esibizioni kite-surf, anche JP HydroFoil!, sotto la guida di esperti istruttori Fiv e ADI.

Una full immersion giorrnaliera che per una settimana ha impegnato i molti “volontari” del Mirage, soprattutto le cuoche/assistenti che ci hanno coccolato con le loro pastasciutte bianche, rosse e verdi e varie sorpresine. La giornata finale si caratterizza con la grande baraonda fra optimst, laser, windsurf e il “veliero” – un grand soleil 39 del nostro esperto velista Pigi – che a gonfie vele e con uno spettacolare jennaker (the big boat, come l’ha chiamata Oliver, figlio di uno skipper di professione presente sul veliero) ha imbarcato a turno i “nostri”, il tutto immortalato dal nostro fotografo Bruno.

La premiazione – con l’intervento del sindaco Nasuti – ha dato la stura a tutte le attività eppoi la consegna dell’attestato, maglietta tai, medaglietta ricordo e tessera FIV. I 5 allievi “più tosti” – nel senso di sopravvissuti – hanno proseguito la loro positiva esperienza confluendo nel meeting delle scuole vela alla LNI di Spotorno con Luisa Franza e c. Insomma, una vera e propria sperimentazione “giocavela” dove abbiamo giocato ed imparato insieme e che ci fa sentire tutti un po’ più grandi. Aloha!